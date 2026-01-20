Valentino morto chi è Giancarlo Giammetti | il primo incontro i 12 anni d' amore il sodalizio lavorativo l' eterna amicizia

Giancarlo Giammetti è stato il collaboratore e amico di Valentino Garavani, condividendo con lui oltre dodici anni di intesa professionale e personale. Il loro sodalizio ha contribuito a definire l'evoluzione della moda italiana, consolidando un rapporto basato su rispetto e amicizia duratura. Giammetti ha svolto un ruolo fondamentale nel successo del marchio Valentino, restando una figura di rilievo nel mondo della moda e dell’arte.

Giancarlo Giammetti non è stato solo il compagno di Valentino Garavani, ma anche l'uomo che ha trasformato il talento creativo dello stilista in un marchio globale. Nato a Roma nel 1938, imprenditore e figura chiave della moda italiana, ha fatto per oltre mezzo secolo da partner strategico a Garavani. Attualmente è presidente onorario del Valentino Fashion Group. L'incontro con Valentino avviene all’inizio degli anni Sessanta, in un caffè di via Veneto a Roma, e segna l’avvio di uno dei sodalizi più duraturi e influenti della storia dell’alta moda. I due avevano una divisione dei ruoli netta: Valentino alla creazione, Giammetti alla gestione, all'organizzazione e alla visione industriale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Valentino morto, la storia d'amore con Giancarlo Giammetti: il primo incontro, l'impero della moda e l'amicizia rimastaValentino Garavani ha segnato la storia della moda con il suo stile distintivo e la sua eleganza.

