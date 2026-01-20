Valentino Montenapo e quell' idea di eleganza ricca di milanesità

Valentino, Montenapo e l’eleganza milanese: un legame intrinseco che ha contribuito a definire l’immagine di Milano come capitale della moda. Con la sua presenza e il suo stile, Valentino ha rappresentato un esempio di raffinatezza e tradizione, lasciando un’impronta duratura nel cuore della città. La sua scomparsa segna la perdita di una figura di rilievo in un contesto che ha fatto della moda un elemento identitario.

Milano perde una delle figure che più hanno contribuito a costruirne il ruolo di capitale della moda. Valentino Clemente Ludovico Garavani, per tutti solo Valentino, è morto a Roma all'età di 93 anni. La sua scomparsa segna la fine di una stagione che ha attraversato decenni di creatività, impresa e stile, lasciando un'impronta profonda anche nelle città che ne hanno accompagnato il percorso umano e professionale. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, socio e cofondatore della maison. Nato a Voghera l'11 maggio 1932, Valentino iniziò gli studi in una scuola di figurino a Milano, dove apprese l'arte del disegno di moda, per poi formarsi a Parigi lavorando con Jean Dessès e Guy Laroche, portando però sempre con sé le radici lombarde: rigore, misura e attenzione al dettaglio che avrebbero segnato tutta la sua idea di eleganza.

