Valentino l' Imperatore della moda che - come nessuno mai prima - ha vestito di sogni le reali di tutto il mondo

Valentino, rinomato stilista italiano, ha rivoluzionato il mondo della moda con eleganza e raffinatezza. La sua capacità di combinare innovazione e tradizione ha vestito di sogni le reali e le personalità più influenti a livello internazionale. Non solo un creativo, ma anche un simbolo di stile e raffinatezza, Valentino ha accompagnato regine e principesse nei momenti più significativi della loro vita, lasciando un’eredità duratura nel panorama della moda.

Per Sofia di Spagna, per esempio, ha creato un intero guardaroba. Per Maxima d'Olanda, Madeleine di Svezia, Marie-Chantal di Grecia ha creato capolavori sartoriali con i quali hanno percorso la navata nel giorno delle loro nozze. Alla principessa Diana offrì amicizia e un bel vestito con il quale sentirsi sicura in quel periodo complicato culminato con la separazione da Carlo. Il genio di Valentino per le royals era una mano santa. Con un suo capo addosso riuscivano a essere più reali del re.

