Valentino la partita dell’eredità | dalla villa sull’Appia al castello di Wideville

Con la scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta ieri a Roma, si chiude un capitolo importante della moda internazionale. La sua vita è stata segnata da successi e patrimoni, tra la villa sull’Appia e il castello di Wideville. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione sulla sua influenza e sul patrimonio lasciato nel mondo della moda e oltre.

(Adnkronos) – Con la scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta ieri a Roma, non si spegne soltanto una delle ultime icone assolute dell’alta moda mondiale. Si apre anche un capitolo silenzioso e delicato: quello di un patrimonio immenso, costruito in oltre mezzo secolo di eleganza. Le stime più accreditate parlano di una ricchezza personale che si aggira intorno a 1,5 miliardi di dollari, una cifra che racconta molto più di un successo imprenditoriale. Racconta un impero estetico. Valentino possedeva alcune tra le residenze più esclusive d’Europa e del mondo: la storica villa sull’Appia Antica, rifugio romano intriso di storia e classicismo; il celebre castello di Wideville, alle porte di Parigi, simbolo del suo amore per la grandeur francese; uno chalet a Gstaad, oasi alpina di discrezione assoluta; oltre a immobili di pregio tra Londra e New York, città che hanno consacrato la sua visione globale dello stile.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

