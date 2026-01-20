Valentino il cordoglio affidato ai social di colleghi e amici

Valentino, il legame con colleghi, amici e figure pubbliche, si è manifestato attraverso messaggi di cordoglio condivisi sui social. Da partner di vita a muse, da designer a personalità politiche, molti hanno espresso il loro affetto e rispetto per il celebre couturier, scomparso all’età di 93 anni. Un segno di riconoscenza per un’icona della moda che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama internazionale.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. A partire dal compagno di sempre, Giancarlo Giammetti: una foto in bianco e nero che ritrae lo stilista sorridente e, semplicemente, la scritta forever (per sempre). Perché alla fine non servono molte parole per esprimere l'amore di tutta una vita. Non poteva mancare Pierpaolo Piccioli, oggi direttore artistico di Balenciaga ma profondamente legato alla maison romana - dove ha lavorato dal 1999 al 2024 - e allo stesso Valentino: «Così hai deciso che era giunto il momento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Valentino, il cordoglio affidato ai social di colleghi e amici Leggi anche: Milano saluta Ornella Vanoni, il cordoglio di amici e colleghi alla camera ardente: da Zero a Mannoia Morte di Valentino, il cordoglio dal mondo della politica e dello spettacoloLa scomparsa di Valentino ha suscitato profondo cordoglio in vari settori, dalla politica allo spettacolo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Morte di Valentino, il cordoglio dal mondo della politica e dello spettacolo - A partire dalla premier Giorgia Meloni, che sui social ha scritto: «Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganz ... msn.com

È morto Valentino, Meloni: "L'Italia perde una leggenda". Mattarella: "Guardava oltre convenzioni" - La notizia sulla stampa internazionale Lo stilista Valentino Garavani è morto oggi a Roma all’età di 93 anni. adnkronos.com

Con enorme rammarico apprendiamo della morte di Valentino Garavani, maestro indiscusso dell'eleganza italiana nel mondo. Meritocrazia Italia si unisce al cordoglio per la perdita di un'icona che ha rappresentato il talento, la creatività e l'eccellenza del Mad - facebook.com facebook

Morto Valentino #Garavani Il cordoglio della #Juve x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.