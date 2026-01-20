valentino gli oscar e quel vestito vintage di julia roberts indossato anche da lorella cuccarini

Nel 2001, Julia Roberts ha indossato un elegante abito bianco e nero agli Oscar, divenuto rapidamente uno dei look più memorabili della storia del red carpet. Questo vestito, scelto con cura e raffinatezza, è stato riproposto anche da Lorella Cuccarini, confermando la sua influenza nel mondo della moda. Un esempio di stile senza tempo che continua a ispirare anche oltre due decenni.

L’abito in bianco e nero sfoggiato da Julia Roberts durante la notte degli Oscar del 2001 è entrato ufficialmente nella leggenda, venendo eletto come il terzo vestito più iconico mai apparso sul red carpet. Indossato dalla star per ricevere il premio come miglior attrice per Erin Brockovich, il modello ha stregato il mondo per la sua capacità di riportare in auge il fascino della vecchia Hollywood. Tuttavia, questo capolavoro nascondeva un segreto: era un pezzo vintage della collezione 1992, che già otto anni prima era stato protagonista in Italia, indossato da Lorella Cuccarini durante il Festival di Sanremo del 1993. 🔗 Leggi su Cultweb.it

