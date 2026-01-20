Giancarlo Giammetti ricorda con emozione Valentino, sottolineando che il suo compagno di vita sarà sempre presente nella sua memoria e nel suo cuore. Giammetti si impegna a custodire e proteggere l’eredità del grande stilista, riconoscendo il ruolo fondamentale di Valentino nel suo percorso personale e professionale. Un ricordo che testimonia il legame profondo e duraturo tra i due, oltre ogni parola.

E' commosso Giancarlo Giammetti nel ricordare il suo compagno di una vita, Valentino che "sarà sempre con lui", sarà lui a custodirne la memoria e la fama Giancarlo Giammetti è stato il compagno di una vita di Valentino, scomparso ieri all’età di 93 anni. Oggi è stato intercettato dai giornalisti fuori da casa sua. Ha espresso dolci partole a quello che è stato non solo un grande amore della sua vita, ma anche un grande professionista con cui ha costruito grandi cose, ed un maestro da cui ha imparato molto. Intercettato dai giornalisti, Giammetti ha detto: “Sono commosso da tanto amore che tutti hanno dimostrato per Valentino, non soltanto come grande designer, ma anche come persona umana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Valentino, Giammetti: “Sarà sempre con me”

