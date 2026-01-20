Valentino Garavani scambiato per l’imitatore di Striscia la Notizia | la gaffe di un giornale portoghese

Recentemente, un giornale portoghese ha commesso un errore scambiando Valentino Garavani per l’imitatore di Striscia la Notizia, evidenziando come anche fonti affidabili possano incorrere in sbagli. Questi incidenti sono comuni quando si tratta di figure pubbliche, e spesso si verificano foto o identità confuse, specialmente in occasione di eventi legati a personaggi di grande notorietà.

Quando muoiono personaggi celebri, puntualmente qualche giornale – estero ma a volte anche italiano – inciampa in clamorosi errori, pubblicando foto sbagliate o confondendo persone diverse tra loro. È successo di nuovo, e questa volta è toccato a Valentino Garavani. Il magazine portoghese Expresso ha infatti dato notizia della scomparsa dello stilista, ma corredando l’articolo con una foto che non ritraeva il vero Valentino bensì Dario Ballantini, il suo storico imitatore a Striscia la Notizia. La gaffe di un giornale portoghese su #ValentinoGaravani @DarioBallantini pic.twitter.com3vaSaAa6fy — Fabio Fusco (@fabiofusco76) January 20, 2026 Un abbaglio che non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

