Valentino Fiorello | Ricordiamolo con un grande sorriso

Nella prima puntata della nuova stagione de “La Pennicanza”, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno dedicato un omaggio a Valentino, sottolineando l’importanza del ricordo con un sorriso. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e canale 202 del digitale terrestre, continua a offrire momenti di riflessione e leggerezza.

Si è aperto con un omaggio a Valentino la nuova puntata de “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13,45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Lo showman ha iniziato il programma dedicando un pensiero al grande stilista scomparso a Roma all’età di 93 anni. “Ricordiamo Valentino con un grande sorriso un italiano che ha portato la moda nel mondo ”, ha raccontato Fiorello. L’aneddoto. Fiorello ha poi ricordato un aneddoto che lo lega allo stilista, e risalente alla consegna del Premio Via Condotti: “Mi diedero un riconoscimento e io ero seduto in prima fila: alla mia sinistra Valentino, alla mia destra Rita Levi Montalcini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

