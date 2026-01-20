valentino e la passione eterna per il cinema

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, ha sempre nutrito una passione autentica per il cinema. Questa passione si è affiancata alla sua carriera, creando un legame naturale e duraturo tra moda e settima arte. In questo percorso, il cinema ha rappresentato per Valentino una fonte di ispirazione e un modo per esprimere la propria creatività, rafforzando il suo stile e la sua identità artistica.

Il filo di raso che unisce la vita di Valetino Garavani al cinema ha pensato di stringersi nel tempo in maniera naturale e profonda. Da un piccolo lavoro di comparsa, alla recitazione sotto i riflettori, con camei e brevi sketch rimasti iconici, Valentino ha sempre cucito l’haute couture anche a misura di cinema. Ha vestito infatti le più importanti celebrità dello spettacolo, che con i suoi abiti hanno varcato le sale delle grandi cerimonie, come quella degli Oscar e dei Golden Globes. Ha coperto con i suoi tessuti tanto le celebrità quanto i personaggi queste che hanno interpretato per il grande schermo, riuscendo a lasciare un sigillo a cera lacca, rigorosamente rosso valentino, nella storia della moda, e sì, anche del cinema, di cui rimase per la vita, profondamente innamorato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Valentino e quell'eterna ossessione per la bellezza

Valentino, il legame con Roma. Gli abiti come i palazzi: la luce della Città Eterna che fece risplendere i mito

