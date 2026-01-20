Valentino di chi è il marchio e chi controlla la maison

Valentino, il celebre marchio di moda, è stato fondato dal designer Valentino Garavani. Oggi, la maison è di proprietà di Valentino Fashion Group, controllata da Permira, una società di investimento internazionale. La scomparsa di Valentino Garavani, avvenuta all’età di 93 anni, rappresenta una perdita significativa per il mondo della moda e del design.

La morte di Valentino Garavani, scomparso nella sua abitazione all’età di 93 anni, lascia un vuoto enorme nella moda italiana e internazionale. Il suo marchio, fondato a Roma nel 1960, rappresenta oggi un asset da miliardi di euro nonché un protagonista nel grande mercato del lusso globale. Dietro l’inconfondibile rosso e l’iconica V che campeggia sulle passerelle e sui capi di abbigliamento delle celebrità, tuttavia, non c’è più il suo ideatore ormai da anni. La maison è infatti passata più volte di mano negli ultimi decenni, andando dal controllo diretto del fondatore fino a quello degli investitori internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Addio a Valentino Garavani: chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar, tutti i passaggiValentino Garavani, iconico stilista e fondatore della maison omonima, ci ha lasciato.

Di chi è oggi la Maison Valentino e quanto vale il patrimonio dell’imperatore della modaOggi, la Maison Valentino è guidata dal gruppo italiano di moda e lusso Qurate Retail Group.

