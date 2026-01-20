Valentino camera ardente e funerale | quando e dove seguire l’ultimo saluto allo stilista

Valentino Garavani, noto stilista e icona della moda italiana, è stato ricordato con una camera ardente e un funerale. Di seguito, le date e i luoghi dove poter seguire l’ultimo saluto a questo grande artista, simbolo di eleganza e raffinatezza. Un momento di commozione per il mondo della moda e non solo, in cui si rende omaggio a una figura che ha segnato un’epoca.

Il mondo intero piange la scomparsa di Valentino Garavani, l’imperatore della moda, uomo simbolo dell’eleganza made in Italy, ultimo testimone di un’epoca di pura raffinatezza e incessante ricerca del bello. Lo stilista è morto lunedì 19 gennaio nella sua casa di Roma, sull’Appia Antica. Aveva 93 anni. E sarà proprio nella Capitale che si terrà l’ultimo saluto, dalla camera ardente ai funerali, fino alla sepoltura al cimitero Flaminio, così come da lui stesso programmato. La camera ardente di Valentino Garavani. Sarà Roma, la città in cui Valentino Garavani visse fino all’ultimo giorno e in cui fondò il proprio impero che sarà allestita la camera ardente a lui dedicata. 🔗 Leggi su Dilei.it

L'ultimo saluto a Valentino: i funerali e la camera ardenteIl 19 gennaio a Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana.

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

