Valentino 10 curiosità sullo stilista L' iconico rosso l' amore per i carlini l' abito per la pace il cameo nel film cult

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, ci ha lasciato il 19 gennaio 2026 all'età di 93 anni. Conosciuto per il suo iconico rosso, l'amore per i carlini e l'impegno per la pace, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della moda. In questo articolo, esploreremo dieci curiosità sulla sua vita e carriera, rivelando aspetti meno noti ma significativi del suo percorso.

Si è spento il 19 gennaio 2026 lo stilista Valentino Clemente Ludovico Garavani, all'età di 93 anni. Dopo una vita all'insegna della moda, il mito precede l'uomo: le sue creazioni hanno calcato le passerelle più importanti al mondo, indossate dalle più grandi dive. Una vocazione che lo trova da giovanissimo: nato a Voghera (Pavia) nel 1932, frequenta una scuola di figurino a Milano per poi volare a Parigi a soli 17 anni, formandosi negli atelier di Jean Dessès e Guy Laroche, dove apprenderà le basi dell'alta moda che diventeranno il suo marchio distintivo. Apre il suo laboratorio di sartoria a Roma, in via Condotti, nel 1960, ma è l'incontro e futuro sodalizio con Giancarlo Giammetti (ancora studente di architettura) che cambierà le cose, portando al successo della Maison grazia al genio di Valentino e la naturale propensione per gli affari di Giammetti.

