Valchiavenna l’anno record In centomila sulle biciclette

La Valchiavenna si conferma meta apprezzata per gli appassionati di ciclismo, con un incremento di partecipanti e un calendario di eventi in crescita nel 2025. Centomila persone hanno scelto di pedalare tra paesaggi naturali e percorsi suggestivi, contribuendo a rendere questo anno un nuovo record per la regione. Un risultato che testimonia il crescente interesse e il successo delle iniziative dedicate agli amanti delle due ruote.

Tanti eventi, numeri in netta crescita e il gradimento dei partecipanti: per la Valchiavenna che pedala il 2025 è stato un altro anno da record. Il cicloturismo, sul quale l’intera valle ha puntato con decisione anni orsono, si sta rivelando uno straordinario veicolo promozionale. La perfetta organizzazione, gli itinerari, i servizi e gli splendidi paesaggi hanno attirato quest’anno oltre centomila appassionati delle due ruote, che hanno trovato nella Valchiavenna la meta ideale per praticare la loro disciplina sportiva preferita. La ciclabile Valchiavenna, sulla quale Comunità Montana e Comuni hanno investito sia in servizi che in sicurezza, ha registrato il passaggio di 90mila ciclisti, quasi l’8% in più rispetto all’anno scorso, e di oltre 175 mila pedoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

