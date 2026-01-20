"Questo libro è una guida non convenzionale ad alcuni tra i più bei luoghi della Liguria, da Ponente a Levante". Così Letizia Cavicchioli presenta la nuova edizione di ‘Vagabondaggi letterari in Riviera’, che l’autrice illustrerà domani alle 17 alla biblioteca Beghi, nell’ambito di un incontro promosso con il patrocinio del Comune della Spezia. Un volume che nasce dall’intreccio tra viaggio, memoria e letteratura, pensato per accompagnare il lettore lungo la costa ligure attraverso uno sguardo colto ma accessibile. "Se vieni spesso in Liguria – prosegue Cavicchioli – o se stai programmando un weekend o un on the road in terra ligure, leggere questo libro arricchirà la tua esperienza di viaggio e di scoperta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Vagabondaggi letterari’, scorci di Riviera alla Beghi con Cavicchioli

Divertirsi imparando, due eventi al Museo del castello e alla BeghiDue eventi si concludono al Museo del Castello di San Giorgio e alla Biblioteca Beghi, chiudendo il percorso di ‘Divertiamoci imparando’.

A Cameri i "presepi della tradizione popolare" con gli scorci del paeseA Cameri, fino al 6 gennaio, si possono ammirare i

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Alla Beghi la presentazione del libro “Vagabondaggi letterari in Riviera” di Letizia Cavicchioli - Beghi", sarà presentato il libro “Vagabondaggi letterari in Riviera” di Letizia ... msn.com

#unlibroinrete #libriinconnessione "La lettrice scomparsa" di Fabio STASSI e "Piccolo dizionario delle malattie letterarie" di Marco Rossari "Mi sono ammalato di letteratura molto presto, da bambino. Questa malattia Juan Carlos Onetti la chiamò la litteratosi e - facebook.com facebook