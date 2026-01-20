Va a pescare e scompare | si ricerca un 26enne in Polesine
Da questa notte sono in corso le ricerche di un giovane di 26 anni scomparso nel Polesine. L’assenza di sue notizie ha suscitato preoccupazione tra familiari e autorità, che stanno attualmente monitorando la zona e cercando di rintracciarlo. Si auspica un esito positivo e si invitano eventuali testimoni a fornire informazioni utili alle indagini.
Rovigo, 20 gennaio 2026 – Attesa per la sorte di un giovane. A partire da questa notte sono iniziate le ricerche di un 26enne, di cui non si hanno più notizie. L’ultimo luogo dove si è recato è a Passetto, piccola frazione del comune di Adria (Rovigo). I punti oscuri della morte di Annabella: la lunga lettera d’addio, il cerotto a tappare la bocca e l’indizio (controverso) sui social Ritrovata l’attrezzatura da pesca. Il giovane si era recato a pescare nella zona, e aveva parcheggiato la propria automobile vicino alla chiesa del Passetto. Intorno alle 2 sono scattate le operazioni di ricerca, e alle 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
