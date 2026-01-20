Da questa notte sono in corso le ricerche di un giovane di 26 anni scomparso nel Polesine. L’assenza di sue notizie ha suscitato preoccupazione tra familiari e autorità, che stanno attualmente monitorando la zona e cercando di rintracciarlo. Si auspica un esito positivo e si invitano eventuali testimoni a fornire informazioni utili alle indagini.

Rovigo, 20 gennaio 2026 – Attesa per la sorte di un giovane. A partire da questa notte sono iniziate le ricerche di un 26enne, di cui non si hanno più notizie. L’ultimo luogo dove si è recato è a Passetto, piccola frazione del comune di Adria (Rovigo). I punti oscuri della morte di Annabella: la lunga lettera d’addio, il cerotto a tappare la bocca e l’indizio (controverso) sui social Ritrovata l’attrezzatura da pesca. Il giovane si era recato a pescare nella zona, e aveva parcheggiato la propria automobile vicino alla chiesa del Passetto. Intorno alle 2 sono scattate le operazioni di ricerca, e alle 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Va a pescare e scompare: si ricerca un 26enne in Polesine

Va a pescare e scompare nel nulla, il medico Pierpaolo Guazzotti sparisce durante vacanza a Capo VerdeIl medico Pierpaolo Guazzotti è scomparso durante una vacanza a Capo Verde, senza lasciare tracce.

Andrea D’Agostini va a pescare la notte di Capodanno e annega a Camisano VicentinoDurante la notte di Capodanno a Camisano Vicentino, Andrea D’Agostini ha perso la vita mentre praticava la pesca.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Va a pescare alla Rocca di Manerba, ma precipita e cade nel vuoto: è morto Alain Cortellazzi; Precipita mentre va a pescare, Alain Cortellazzi muore sul colpo: lascia moglie e figlia - BresciaToday; Le vongolare di San Benedetto pescano ancora nelle acque anconetane, per Andrea Nobili (Avs) è una situazione illegittima che va fermata; Albenga, Riccio va in pensione: Non so che cosa farò, andrò a pescare.

Va a pescare e scompare, l'auto del 26enne parcheggiata vicino alla chiesa e l'attrezzatura trovata nella notte sotto al ponte - ROVIGO - È uscito di casa per andare a pescare ma non è più rientrato: a Passetto, frazione del comune di Adria, si cerca ... msn.com

Va a pesca e scompare, ricerche di un giovane nel Rodigino - (ANSA) - ROVIGO, 20 GEN - Sono in corso dalla scorsa notte le ricerche di un giovane di 26 anni disperso a Passetto, frazione del comune di Adria (Rovigo). Il giovane si era recato a pescare nella zon ... msn.com

Va a pescare e scompare, italiano disperso a Capo Verde. Dal 31 dicembre ricerche senza esito #ANSA facebook