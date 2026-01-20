Usa | Trump ' oggi ho in programma telefonata con Erdogan'

Oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una telefonata considerata di grande rilevanza con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La conversazione, prevista per la giornata, mira a discutere questioni di interesse comune tra i due leader, in un contesto di relazioni internazionali in evoluzione.

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di avere in programma per oggi una chiamata "molto importante" con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, dopo che Trump ha invitato il presidente turco a unirsi al "Consiglio per la pace" per Gaza, insieme ai leader di Francia, Egitto e al presidente russo Vladimir Putin. Il presidente Usa non ha annunciato cosa intende discutere con Erdogan. 🔗 Leggi su Iltempo.it

