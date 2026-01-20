Usa Trump | Macron? Nessuno lo vuole perché presto non sarà più in carica

Donald Trump ha commentato le recenti parole di Emmanuel Macron, che ha annunciato di non voler entrare a far parte del ‘Board of Peace’ per Gaza. Trump ha sottolineato che Macron non sarà più in carica a breve, suggerendo che il suo rifiuto riflette una posizione temporanea o strategica. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche tra i leader europei e gli Stati Uniti riguardo alla situazione in Medio Oriente.

Donald Trump all'attacco del presidente francese Emmanuel Macron, che ha dichiarato di non voler entrare a far parte del 'Board of Peace' per Gaza. "Beh, nessuno lo vuole perché lascerà l'incarico molto presto, quindi va bene così", ha detto il presidente Usa ai giornalisti, prima di partire da Miami alla volta di Davos, per il World Economic Forum.

Macron: ‘non aderirò al Board for Gaza’. Trump: “nessuno lo vuole”Recentemente, Emmanuel Macron ha annunciato di non aderire al “Board of Peace” per la ricostruzione di Gaza.

Donald Trump contro Macron: «Nessuno lo vuole, ora dazi su suoi vini e champagne»In un recente scambio di battute, Donald Trump ha annunciato l'intenzione di imporre dazi del 200% sui vini e champagne francesi, commentando la possibile fine dell'attuale mandato di Emmanuel Macron.

