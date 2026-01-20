US subpoenas Minnesota leaders in criminal grand jury probe over opposition to immigration crackdown

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha notificato con citazioni in giudizio alcuni funzionari dello stato del Minnesota, tra cui il governatore e il procuratore generale, nell’ambito di un’indagine criminale incentrata sulla loro posizione contro una stretta sulle politiche sull’immigrazione. Questa iniziativa mira a chiarire eventuali responsabilità e a valutare i fatti relativi alla loro partecipazione.

Jan 20 (Reuters) - The U.S. Department of Justice served grand jury subpoenas to the offices of Minnesota's governor and attorney general, and the mayor of Minneapolis, as it weighs whether their public opposition to President Donald Trump's surge in immigration enforcement amounts to a crime. One of the subpoenas, shared by Minneapolis Mayor Jacob Frey, orders his office's custodian of records to produce documents since the beginning of 2025 related to "cooperation or lack of cooperation with federal immigration authorities." Six offices were served with subpoenas, according to a Justice Department official, including those of Governor Tim Walz and Attorney General Keith Ellison.

