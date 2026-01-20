Durante la registrazione di Uomini e Donne del 20 gennaio, si è registrato un clima di forte tensione tra i partecipanti del trono over. Gemma Galgani ha mostrato segni di malessere emotivo, arrivando a considerare l’uscita dal programma. La giornata è stata caratterizzata da scontri e confronti che hanno coinvolto dame e cavalieri, evidenziando le dinamiche intense e delicate di questa fase del programma.

Tensione altissima tra dame e cavalieri del trono over. Clima incandescente nello studio di Uomini e Donne durante la registrazione del 20 gennaio, segnata da scontri, accuse e soprattutto dal crollo emotivo di Gemma Galgani, che avrebbe seriamente valutato di abbandonare il programma. A riportare i dettagli è il blogger Lorenzo Pugnaloni, da sempre punto di riferimento per le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Secondo quanto emerso, la puntata è stata dominata da discussioni accese e da una Gemma visibilmente provata, al centro di una serie di attacchi che l’hanno portata alle lacrime. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, registrazione 20 gennaio: Gemma vuole andare via, lacrime e malessere

Uomini e Donne, registrazione 19 gennaio: Mario rifiuta ancora GemmaNella registrazione di Uomini e Donne del 19 gennaio, si è assistito al proseguimento della dinamica tra Mario e Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni: la registrazione del 20 Gennaio 2026Le anticipazioni di Uomini e Donne del 20 gennaio 2026 evidenziano una puntata dedicata al trono over, segnata da tensioni e confronti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: cos’è successo nella registrazione di lunedì 12 gennaio 2026; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro resta sul trono, Jakub chiude con Sara; Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio: Sara vuole continuare con Jakub ma lui non si presenta in studio; Uomini e Donne: anticipazioni registrazione luendì 19 gennaio! Sara invitata fuori da...

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma e Sara pronte ad andare via! Lacrime e minacceNella nuova registrazione, Gemma Galgani ha minacciato di lasciare il programma, mentre la tronista ha più o meno fatto lo stesso ... gossipetv.com

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione 19/01: tensioni e dolorosi addii al Trono OverUomini e Donne, anticipazioni registrazione di lunedì 19 gennaio 2026: tensioni e addii nel Trono Over La registrazione di Uomini ... tuttosulgossip.it

Spuntano nuovi retroscena sul trono di Martina De Ioannon. Mario Cusitore racconta che Michele Longobardi sapeva degli incontri segreti con Ciro Solimeno durante Uomini e Donne. Nel silenzio di Martina, a parlare sono i dettagli che continuano a emerger - facebook.com facebook