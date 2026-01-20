Uomini e Donne la scelta di Flavio è Nicole | quello che siamo voglio vivermelo fuori | Video Witty Tv

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Flavio ha annunciato la sua scelta: Nicole. Dopo un percorso condiviso, il tronista ha deciso di approfondire la conoscenza con lei al di fuori del programma. La decisione rappresenta un passo importante per entrambi, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella loro storia. Ecco cosa ha dichiarato Flavio in occasione della scelta.

A Uomini e Donne è arrivato il momento della scelta di Flavio. Il tronista chiama Nicole per comunicarle la sua decisione. Uomini e Donne, la scelta di Flavio: il tronista sceglie Nicole. Ci siamo: dopo 4 mesi Flavio è pronto alla scelta ad Uomini e Donne. L’ex tentatore di Temptation Island dopo essersi confrontato con Martina, la non scelta, chiama in studio Nicole per comunicarle di aver deciso di uscire dal programma con lei. Il tronista a centro studio ricorda i momenti trascorsi con Nicole e si sofferma in particolare sull’ultima esterna vissuta con lei. Poi Flavio nel momento della scelta dice a Nicole: “ ho letto quella lettera e la parte finale diceva una cosa ‘se non sarò la tua scelta tieni il braccialetto vicino a te, in un cassetto o in un vecchio cappotto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

