Uomini e Donne | Flavio sceglie Nicole e le dice Voglio vivermelo fuori da qui

Nella puntata di Uomini e Donne, Flavio sceglie Nicole, dichiarandole: “Voglio vivermelo fuori da qui”. Nel frattempo, Gemma continua a inseguire Mario tra lacrime e speranze, offrendo emozioni e colpi di scena. La puntata si apre a nuove dinamiche, mentre Flavio annuncia la sua decisione dopo aver escluso Martina, creando un quadro ricco di sentimenti e tensioni nello studio.

Mentre Flavio apre il cuore a Nicole, Gemma continua a inseguire Mario tra lacrime e speranze: emozioni e colpi di scena a non finire nello studio di Uomini e Donne La puntata di ieri di Uomini e Donne si era chiusa con un colpo di scena solo fino a un certo punto: Flavio Ubirti aveva comunicato a Martina Cardamone che non sarebbe stata lei la sua scelta. Un addio educato, senza troppi fronzoli, ma con il classico retrogusto amaro che il programma sa servire molto bene. Oggi, però, è arrivato il momento decisivo. L'ex tentatore ha chiamato in studio l'altra corteggiatrice, Nicole Belloni. Flavio Ubirti sceglie Nicole Belloni: lacrime e petali in studio Seduta di fronte al tronista, Nicole lo ha ascoltato ricordare il loro ultimo colloquio e soprattutto la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

#uominiedonne: #renatapresti commenta le ultimi dichiarazioni di #gemmagalgani. Dopo l’intervista rilasciata da Gemma Galgani a #verissimo in cui parla anche di #mariolenti, Renata Presti, che ha frequentato anche lei l’uomo durante la sua partecipazione - facebook.com facebook