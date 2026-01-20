Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Se ti sei perso l’ultima puntata di Uomini e Donne, puoi rivederla facilmente in replica. Su Canale 5, il dating show condotto da Maria De Filippi, è possibile trovare le puntate già trasmesse attraverso diversi metodi, come il sito ufficiale Mediaset o le piattaforme di streaming. Ecco come e dove consultare la replica della puntata, per rivedere i momenti più significativi dell’appuntamento quotidiano.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

