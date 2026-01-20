Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 20 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le news di oggi su Uomini e Donne, con la diretta della puntata di martedì 20 gennaio 2026, trasmessa su Canale 5. Approfondimenti sul Trono Over e Trono Classico, disponibili anche in streaming su Witty TV. Restate aggiornati su tutti i dettagli riguardanti i protagonisti e le dinamiche della trasmissione.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 20 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata è il momento della scelta di Flavio. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Flavio: il tronista ha comunicato a Martina che non è la sua scelta. Oggi scopriremo chi è la scelta di Flavio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 20 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata riprende dalla scelta di Flavio che chiama Nicole. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

