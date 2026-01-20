Università | via libera al prestito d’onore per sostenere gli studenti siciliani

La Regione Siciliana ha approvato il fondo per il diritto allo studio universitario, consentendo l’attivazione del prestito d’onore. Questa misura, approvata dal governo Schifani, mira a sostenere gli studenti siciliani nelle spese legate agli studi universitari. Con questo intervento, si intende facilitare l’accesso all’università e favorire il diritto allo studio, offrendo un aiuto concreto a chi intraprende il percorso accademico.

