Università | il sindaco di Taranto incontra il rettore di Unisalento

Il sindaco di Taranto ha incontrato il rettore dell’Università del Salento, proseguendo il dialogo tra istituzioni locali e mondo accademico. Questo incontro si inserisce nel quadro delle attività del Comune per rafforzare la collaborazione con le università e promuovere iniziative condivise a beneficio della città e della comunità studentesca. Continui incontri di questo tipo sono fondamentali per sviluppare progetti comuni e favorire il ruolo dell’istruzione nel territorio.

Tarantini Time Quotidiano Continuano gli incontri istituzionali del Comune di Taranto con il mondo accademico. Questa mattina il Sindaco, Piero Bitetti, ha incontrato il Rettore di Unisalento, Maria Antonietta Aiello, con la quale ha condiviso i futuri obiettivi formativi per Taranto e una visione ampia basata sull'esigenza di rilancio culturale. Il sistema universitario, quando calato nel contesto territoriale, rappresenta un fattore competitivo sociale ed economico in grado di generare ricchezza e occupazione, perché consente, in egual misura, di trattenere talenti e di attrarre risorse. Una città con un' Università ben radicata e rispondente ai bisogni della comunità cresce in maniera esponenziale, sia dal punto di vista sociale che culturale.

