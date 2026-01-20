Unione della Valconca via libera alla modifica dello statuto | nasce il terzo sub-ambito
Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca si è riunito il 15 gennaio 2026 per la prima seduta dell’anno. Durante l’incontro, è stato approvato il progetto di modifica dello statuto, che prevede la nascita di un terzo sub-ambito. Questa modifica rappresenta un passo importante per l’organizzazione e la gestione territoriale dell’Unione, contribuendo a migliorare i servizi e la collaborazione tra i comuni membri.
Si è svolta il 15 gennaio la prima seduta dell’anno 2026 del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca. L’assemblea ha approvato all’unanimità una modifica allo Statuto dell’Unione, introducendo l’istituzione del nuovo Sub-Ambito 3, che comprende i Comuni di Montescudo – Monte Colombo e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Giunta a otto, via alla modifica dello Statuto
Leggi anche: Proposta modifica dello Statuto tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio regionale della Calabria
Argomenti discussi: Incidente sulla SP17 in Valconca: auto si capovolge, mamma e tre bimbi trasportati al Bufalini; Perde il controllo dell'auto e cappotta, mamma coi tre figli piccoli trasportata al Bufalini di Cesena; Maltempo, la Valconca si rialza grazie al lavoro dei suoi volontari.
Unione Valconca: modifica dello statuto, nasce il terzo sub-ambito Montescudo-Monte Colombo-Sassofeltrio - Si è svolta il 15 gennaio la prima seduta dell’anno 2026 del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca. L’assemblea ha approvato all’unanimità ... chiamamicitta.it
Unione della Valconca, via libera alla modifica dello statuto: nasce il terzo sub-ambito (Montescudo - Monte Colombo-Sassofeltrio) - facebook.com facebook
Le cause al vaglio della Polizia Locale dell'Unione Valconca #MorcianodiRomagna #Cronaca x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.