Unione della Valconca via libera alla modifica dello statuto | nasce il terzo sub-ambito

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca si è riunito il 15 gennaio 2026 per la prima seduta dell’anno. Durante l’incontro, è stato approvato il progetto di modifica dello statuto, che prevede la nascita di un terzo sub-ambito. Questa modifica rappresenta un passo importante per l’organizzazione e la gestione territoriale dell’Unione, contribuendo a migliorare i servizi e la collaborazione tra i comuni membri.

Si è svolta il 15 gennaio la prima seduta dell’anno 2026 del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca. L’assemblea ha approvato all’unanimità una modifica allo Statuto dell’Unione, introducendo l’istituzione del nuovo Sub-Ambito 3, che comprende i Comuni di Montescudo – Monte Colombo e.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

