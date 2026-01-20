Unione della Valconca via libera alla modifica dello statuto | nasce il terzo sub-ambito

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca si è riunito il 15 gennaio 2026 per la prima seduta dell’anno. Durante l’incontro, è stato approvato il progetto di modifica dello statuto, che prevede la nascita di un terzo sub-ambito. Questa modifica rappresenta un passo importante per l’organizzazione e la gestione territoriale dell’Unione, contribuendo a migliorare i servizi e la collaborazione tra i comuni membri.

