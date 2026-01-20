Unione della Valconca via libera alla modifica dello statuto | nasce il terzo sub-ambito

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valconca si è riunito il 15 gennaio 2026 per la prima seduta dell’anno. Durante l’incontro è stato approvato il cambiamento dello statuto, dando origine al terzo sub-ambito. Questa modifica rappresenta un passo importante nell’organizzazione territoriale dell’Unione, con l’obiettivo di migliorare i servizi e la gestione delle aree coinvolte.

Si è svolta il 15 gennaio la prima seduta dell'anno 2026 del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valconca. L'assemblea ha approvato all'unanimità una modifica allo Statuto dell'Unione, introducendo l'istituzione del nuovo Sub-Ambito 3, che comprende i Comuni di Montescudo – Monte Colombo e. La nuova struttura consentirà di calibrare in modo più flessibile e mirato i servizi associati, come la Polizia Locale, le funzioni tecniche legate a SUAP/SUE e altre attività di coordinamento intercomunale.

