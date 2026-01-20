L’Ospedale di Circolo si distingue come centro di eccellenza nell’ambito dell’ecografia, attirando professionisti da tutta Italia. La sua Scuola di ecografia rappresenta un punto di riferimento per medici interessati a perfezionare le proprie competenze. L’iniziativa favorisce lo scambio di conoscenze e la formazione di alta qualità, consolidando il ruolo dell’ospedale come polo di formazione e innovazione nel settore sanitario.

Arrivano da diverse regioni d’Italia per partecipare alla Scuola di ecografia dell’ Ospedale di Circolo. Varese è diventata un punto di riferimento nazionale per i medici interessati ad approfondire le metodiche di eco-color-doppler vascolare. Dal 2022 la struttura di Medicina interna diretta da Francesco Dentali è stata infatti riconosciuta dalla Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia come sede della Scuola avanzata Siumb. Nel 2026 ci sarà una nuova edizione del corso, che nei primi tre anni di attività è stato frequentato da più di 20 medici provenienti anche da Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’eccellenza nell’Ecografia . L’Ospedale di Circolo fa scuola. In arrivo medici di tutta Italia

Quattro ristoranti, l’assessore Biselli: “Fiumicino sinonimo di eccellenza, la cucina del nostro litorale parla a tutta Italia”Il Comune di Fiumicino si distingue nel panorama gastronomico italiano, grazie a quattro ristoranti del territorio, tra Passoscuro e Fregene, riconosciuti dal programma televisivo “Quattro ristoranti” con Alessandro Borghese.

Leggi anche: Medici abusivi e senza laurea, blitz in tutta Italia: 2 sono bresciani

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Un’eccellenza nell’Ecografia . L’Ospedale di Circolo fa scuola. In arrivo medici di tutta Italia - Dopo il successo delle prime due edizioni l’Asst Sette Laghi offre un nuovo corso rivolto ai laurea ... ilgiorno.it