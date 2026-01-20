Un’eccellenza nell’Ecografia L’Ospedale di Circolo fa scuola In arrivo medici di tutta Italia
L’Ospedale di Circolo si distingue come centro di eccellenza nell’ambito dell’ecografia, attirando professionisti da tutta Italia. La sua Scuola di ecografia rappresenta un punto di riferimento per medici interessati a perfezionare le proprie competenze. L’iniziativa favorisce lo scambio di conoscenze e la formazione di alta qualità, consolidando il ruolo dell’ospedale come polo di formazione e innovazione nel settore sanitario.
Arrivano da diverse regioni d’Italia per partecipare alla Scuola di ecografia dell’ Ospedale di Circolo. Varese è diventata un punto di riferimento nazionale per i medici interessati ad approfondire le metodiche di eco-color-doppler vascolare. Dal 2022 la struttura di Medicina interna diretta da Francesco Dentali è stata infatti riconosciuta dalla Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia come sede della Scuola avanzata Siumb. Nel 2026 ci sarà una nuova edizione del corso, che nei primi tre anni di attività è stato frequentato da più di 20 medici provenienti anche da Puglia e Campania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
