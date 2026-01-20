Un' anconetana nel calendario 2026 di Miss Mamma Evergeen presentato a Pisa

Ancona è tra le città rappresentate nel calendario 2026 di “Miss Mamma Italiana Evergreen”, presentato lo scorso weekend a Fornacette di Pisa. La partecipazione conferma l’interesse verso iniziative che valorizzano le mamme e le comunità locali, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e l’attenzione alle realtà del territorio.

Il mese di maggio ritrae la 56enne casalinga dorica Yamilet Maria Martinez, mamma di Greta, Giovanni e Gloria e vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Damigella d’Onore 2025” ANCONA – C’è anche la città di Ancona a essere rappresentata nel calendario 2026 di “Miss Mamma Italiana Evergreen”, presentato lo scorso weekend a Fornacette di Pisa. Il concorso “Miss Mamma Italiana”, giunto quest’anno alla 33ª edizione e ideato da Paolo Teti, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme. Le categorie sono tre: dai 25 ai 45 anni, dai 46 ai 55 anni per la “categoria gold” e dai 56 anni in su per la “categoria evergreen”.🔗 Leggi su Anconatoday.it

