L’attaccante del Brighton Charalampos Kostoulas ha segnato una rovesciata decisiva nel finale, garantendo ai Seagulls un punto importante contro il Bournemouth. La rete, arrivata negli ultimi minuti, ha evitato la sconfitta esterna in Premier League, sottolineando l’importanza di questa azione nel contesto della stagione. Di seguito i dettagli di questa partita e le reazioni all’episodio.

L'attaccante del Brighton Charalampos Kostoulas ha segnato una splendida rovesciata all'ultimo minuto negando al Bournemouth una rara vittoria esterna in Premier League. L'adolescente greco ha controllato la palla sul petto prima di effettuare una sforbiciata oltre Djordje Petrovic e rivendicare una parte dei punti. Il Bournemouth è stato premiato per l'ottima prestazione nel primo tempo con un rigore di Marcus Tavernier. I Cherries sono stati eccellenti nei primi 45 minuti e hanno segnato dal dischetto dopo che il portiere del Brighton Bart Verbruggen ha commesso fallo su Amine Adli.

