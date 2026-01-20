Una sfida promozione a tre Ma occhio ai trabocchetti
A tredici giornate dalla fine del campionato, la corsa alla promozione in serie D vede tre squadre in piena lotta: Lucchese, Zenith Prato e Viareggio. Con poche distanze tra loro e alcune squadre già a riposo, la situazione rimane aperta, ma attenzione ai possibili trabocchetti lungo il percorso. La sfida si fa più intensa e ogni punto può fare la differenza in questa fase cruciale.
LUCCA A tredici giornate dalla fine, la situazione in vetta alla classifica è ormai chiara: la promozione in serie D è una corsa a tre, con Lucchese, Zenith Prato e Viareggio praticamente sullo stesso piano, dal momento che le "zebre" tirreniche, attualmente al terzo posto, a quattro lunghezze dal tandem di testa, hanno già osservato il loro turno di riposo, mentre rossoneri e pratesi devono ancora farlo. Si preannuncia, dunque, una lotta incerta fino all’ultimo, anche se un ulteriore chiarimento potrebbe aversi domenica prossima quando ci sarà lo scontro diretto tra Lucchese e Viareggio al Porta lisa, mentre il sabato successivo (31 gennaio) ci sarà l’anticipo (alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Altafini: "Napoli-Juve sarà una sfida per uomini forti. Occhio a Hojlund e ai guizzi di Conceição"
Leggi anche: Napoli, Juan Jesus una garanzia, Como? Partita difficile ma bella, occhio ai lariani!
Pallavolo A2F GirA – Sfida decisiva tra Marsala–Concorezzo per l’ingresso in pool promozione - it) Il focus in questo ultimo turno della Regular Seaon nel torneo di Serie A2 femminile, sarà polarizzato sulla lotta per il quinto posto, ultimo disponibile per ... ivolleymagazine.it
Promozione, pari nella 'sfida del mare' tra Poseidon ed Agropoli - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook
+++CALCIO, PROMOZIONE LUCANA, 19^ GIORNATA, INVICTA MATERA SFIDA MOLITERNO ALLO STADIO ONOFRIO VENEZIA, MISTER GLIONNA PRESENTA IL MATCH+++ x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.