A tredici giornate dalla fine del campionato, la corsa alla promozione in serie D vede tre squadre in piena lotta: Lucchese, Zenith Prato e Viareggio. Con poche distanze tra loro e alcune squadre già a riposo, la situazione rimane aperta, ma attenzione ai possibili trabocchetti lungo il percorso. La sfida si fa più intensa e ogni punto può fare la differenza in questa fase cruciale.

LUCCA A tredici giornate dalla fine, la situazione in vetta alla classifica è ormai chiara: la promozione in serie D è una corsa a tre, con Lucchese, Zenith Prato e Viareggio praticamente sullo stesso piano, dal momento che le "zebre" tirreniche, attualmente al terzo posto, a quattro lunghezze dal tandem di testa, hanno già osservato il loro turno di riposo, mentre rossoneri e pratesi devono ancora farlo. Si preannuncia, dunque, una lotta incerta fino all’ultimo, anche se un ulteriore chiarimento potrebbe aversi domenica prossima quando ci sarà lo scontro diretto tra Lucchese e Viareggio al Porta lisa, mentre il sabato successivo (31 gennaio) ci sarà l’anticipo (alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una sfida promozione a tre. Ma occhio ai trabocchetti

Leggi anche: Altafini: "Napoli-Juve sarà una sfida per uomini forti. Occhio a Hojlund e ai guizzi di Conceição"

Leggi anche: Napoli, Juan Jesus una garanzia, Como? Partita difficile ma bella, occhio ai lariani!

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Pallavolo A2F GirA – Sfida decisiva tra Marsala–Concorezzo per l’ingresso in pool promozione - it) Il focus in questo ultimo turno della Regular Seaon nel torneo di Serie A2 femminile, sarà polarizzato sulla lotta per il quinto posto, ultimo disponibile per ... ivolleymagazine.it