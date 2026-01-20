Una serie di rapine in stazione a studenti che tornavano a casa 5 arresti

Nella stazione di Chiavenna e nelle zone limitrofe, cinque minorenni e un diciannovenne sono stati arrestati con l’accusa di aver perpetrato diverse rapine, in particolare ai danni di studenti che tornavano a casa. L’intera operazione si inserisce in un’indagine volta a garantire maggiore sicurezza nell’area.

Cinque minorenni e un diciannovenne sono stati arrestati con l’accusa di aver compiuto una serie di rapine tra la stazione ferroviaria di Chiavenna e le aree circostanti. Le vittime erano studenti diretti a scuola o di ritorno a casa al termine delle lezioni. In più occasioni sarebbero stati minacciati e aggrediti per sottrarre cellulari, denaro e capi di abbigliamento firmati. Le attività investigative sono state condotte dai carabinieri delle compagnie di Chiavenna e Morbegno. Gli accertamenti hanno permesso di identificare i componenti del gruppo, ritenuti responsabili di episodi ripetuti avvenuti in un arco di tempo limitato e con modalità simili.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Furti e rapine nella zona della stazione, indagini della polizia ferroviaria: due arresti

Leggi anche: Furti e rapine nella zona della stazione, indagini della polizia ferroviaria: due arresti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Quadrante Tuscolano: tenta rapine in serie ai danni di due vittime. Trentasettenne arrestato dalla Polizia di Stato. Bloccato con cavi di rame nello zaino. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Rapine in serie ai cinesi . Arrestati due minorenni. Nuova aggressione a una coppia in strada; Piombino, lunga serie di furti e rapine. Arrestati 2 uomini; Rapine in serie alla gelateria: arrestato un 18enne bresciano.

"Steal - La Rapina": trailer, trama, cast e data di uscita della serie thriller con Sophie Turner - Le nuove anticipazioni della serie in uscita su Prime Video con protagonista l'ex Sansa Stark di Game of Thrones ... today.it