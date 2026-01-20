Una chitarra che respira e racconta Allo Sperimentale c’è Vera Danilina

Allo Sperimentale, Vera Danilina presenta una chitarra che sembra respirare e narrare storie, offrendo un’esperienza musicale intensa e autentica. Sebbene la chitarra sia uno strumento molto diffuso, spesso si trova ai margini delle stagioni concertistiche. Questa performance mira a riscoprire la sua profondità e il suo carattere espressivo, valorizzando il suo ruolo nel panorama musicale contemporaneo.

Uno strumento musicale che, nonostante la sua popolarità, non trova mai molto spazio nelle stagioni concertistiche. Ma quello in programma domani sera alle ore 21, al Teatro Sperimentale di Pesaro, è una di quelle occasioni per ascoltare il fascino e le sonorità della chitarra classica. Proseguono gli appuntamenti della 66ª Stagione Concertistica dell'Ente Concerti con un concerto dedicato allo strumento a sei corde. Nel cartellone è in programma il recital di Vera Danilina, giovane talento russo della chitarra classica contemporanea, che arriva per la prima volta a Pesaro. "La sua chitarra canta, respira, racconta con naturalezza – si legge nelle note di sala - Danilina riesce a trasformare i limiti dello strumento in forza espressiva, regalando una sonorità piena e viva.

