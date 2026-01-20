Una Carmen ‘terrena e materica’ al Verdi | grande attesa per la direzione del maestro Beatrice Venezi
Al Teatro Verdi, venerdì 23, alle ore 20, andrà in scena Carmen di Georges Bizet, terzo titolo della stagione lirica 202526 diretta dal maestro Beatrice Venezi. La rappresentazione si distingue per un’interpretazione ‘terrena e materica’, proposta sotto la guida del direttore artistico Marco Tutino. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di opera, che promette un’esperienza coinvolgente e fedele al capolavoro del compositore francese.
Con Carmen di Georges Bizet, terzo titolo della stagione lirica 202526 firmata dal direttore artistico Marco Tutino, venerdì 23 (ore 20.30) e domenica 25 (ore 15.30) - anteprima per le scuole mercoledì 21 - il Teatro Verdi riporta in scena il ‘brivido luminoso del sud’, in una nuova ambiziosa.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»Durante il concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia, gli orchestrali hanno esposto una spilla come forma di protesta contro Beatrice Venezi.
