Una biblioteca di comunità nel paese di San Piero in Frassino in Casentino

A San Piero in Frassino, nel territorio di Casentino, il Comune di Ortignano Raggiolo sta completando i lavori per una biblioteca di comunità. Questo spazio intende favorire la cultura, la lettura e l’aggregazione, offrendo servizi rivolti a tutte le età. La struttura sarà un punto di incontro aperto alle diverse esigenze della comunità, promuovendo attività educative, ricreative e sociali per cittadini di ogni età.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Una biblioteca di comunità nel cuore di San Piero in Frassino. Il Comune di Ortignano Raggiolo sta ultimando i lavori per dotare il paese e, in generale, il territorio di uno spazio dedicato alla promozione della cultura, della lettura, dell'aggregazione e della socialità rivolto ai cittadini di tutte le età, con la prospettiva di configurare un luogo aperto per attività diversificate che spaziano dalla didattica per i bambini della scuola primaria al tempo libero di anziani e pensionati. La nuova biblioteca di comunità, sostenuta con fondi PNRR per la linea di azione "Realizzazionepotenziamento di servizi e infrastrutture culturali", verrà inaugurata in primavera e permetterà di arricchire il territorio con un servizio finora assente.

