Una bambina di due anni è morta soffocata da un wurstel

La tragedia nella tarda mattinata di martedì 20 gennaio a Vibo Valentia. La piccola è stata portata dai genitori in pronto soccorso e rianimata a lungo, ma non c'era più nulla da fare Una bambina di soli due anni e mezzo è morta al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dopo essere andata in arresto cardio-circolatorio per difficoltà nella respirazione. La tragedia è avvenuta questa mattina, martedì 20 gennaio. Secondo i quotidiani locali la bimba sarebbe rimasta soffocata a causa di un boccone che le è andato di traverso mentre mangiava (si parla di un pezzettino di wurstel).🔗 Leggi su Today.it

