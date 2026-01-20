Un tifoso vuole l' autografo ma la reazione di Spalletti fa ridere tutti

Durante un incontro informale, un giovane tifoso ha chiesto un autografo a Spalletti sulla propria maglietta. Il tecnico ha risposto in modo scherzoso, invitando il papà a mantenere ferma la stoffa per facilitare la firma. La scena, semplice e spontanea, ha suscitato il sorriso tra presenti, dimostrando il lato più umano e naturale dei protagonisti del calcio.

