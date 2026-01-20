Un successo la serata finale dei Bill Evans Jazz Awards | grande musica ed emozioni a Sant’Agata Li Battiati

La serata finale dei “Bill Evans Jazz Awards” a Sant’Agata Li Battiati è stata un momento di autentica musica jazz, caratterizzato da emozioni e talento. Tra competizione e convivialità, gli artisti hanno dimostrato passione e dedizione, regalando al pubblico un’esperienza coinvolgente e di qualità. Un evento che ha confermato l’importanza del jazz come espressione culturale e musicale.

Emozione, competitività, voglia di stare insieme, passione autentica e amore per il jazz: c'erano tutti gli ingredienti per una grande serata, e il risultato non ha deluso. Sabato 17 gennaio, il teatro del Polo Culturale di Sant'Agata Li Battiati ha ospitato la serata conclusiva della prima edizione del contest nazionale "Bill Evans Jazz Awards", organizzato dall'associazione Musikante guidata dal presidente e direttore artistico Antonio Petralia. Un evento riuscito sotto ogni aspetto: qualità musicale altissima, pubblico numeroso e coinvolto, atmosfera da grande occasione. La serata, inoltre, ha avuto anche il valore di apertura ufficiale della nuova stagione del "Battiati Jazz Festival 2026 – note in teatro", con molti spettatori che hanno già scelto di sottoscrivere l'abbonamento.

