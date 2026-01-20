Un ritratto a tutto tondo del grande stilista girato dal 2005 al 2007 durante i suoi ultimi due anni di attività

Questo ritratto ripercorre gli ultimi due anni di attività di Valentino, dal 2005 al 2007, offrendo una riflessione su un grande stilista italiano che ha segnato la moda mondiale. Attraverso immagini e approfondimenti, si analizza il suo metodo creativo e l’eredità lasciata, evidenziando il suo ruolo nel consolidare la reputazione del Made in Italy nel panorama internazionale. Un ritratto autentico di un designer che ha saputo coniugare innovazione e tradizione.

