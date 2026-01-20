Un ritratto a tutto tondo del grande stilista girato dal 2005 al 2007 durante i suoi ultimi due anni di attività
Questo ritratto ripercorre gli ultimi due anni di attività di Valentino, dal 2005 al 2007, offrendo una riflessione su un grande stilista italiano che ha segnato la moda mondiale. Attraverso immagini e approfondimenti, si analizza il suo metodo creativo e l’eredità lasciata, evidenziando il suo ruolo nel consolidare la reputazione del Made in Italy nel panorama internazionale. Un ritratto autentico di un designer che ha saputo coniugare innovazione e tradizione.
M orto Valentino ieri a 93 anni, la mente è subito andata subito all’unicità di un personaggio – uno dei più grandi stilisti della storia, certo – che dal boom del Made in Italy in poi è diventato oggetto pop. Per vezzi, battute al vetriolo, stile di vita, e sì, anche la pelle cotta dall’abbronzatura. Tutte cose più o meno note, ma mai così percepibili e citabili come dopo l’uscita – nel 2008 – del documentario Valentino: L’ultimo imperatore, racconto degli ultimi due anni di attività di Valentino, nonché della sua complessa e travolgente personalità. Addio Valentino: couturier delle dive X Leggi anche › Addio a Valentino, eleganza in persona. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Caso Garlasco, emergono nuove foto: Sempio ritratto due volte sulla scena il 13 agosto 2007
Leggi anche: Diventata famosa con il film "Uomini che odiano le donne", l’attrice svedese ora dà il volto alla santa in "Teresa La madre degli ultimi" e scorge analogie tra le due figure femminili. Come qui spiega, raccontandosi a tutto tondo
Presentato al Papa il mosaico con il ritratto per la Basilica di San Paolo; Matrimoni in fuga, non si crede più nel per sempre, i numeri dell’Istat diventano il ritratto di una crisi esistenziale; Recensione | Sorry, Baby: il ritratto dell’essere donna che il cinema aspettava; Leone XIV, pronto il suo ritratto da inserire assieme a quello degli altri pontefici a a San Paolo, la basilica romana della leggenda 'nera'.
Quel ragazzaccio convinto che «la politica è tutto»: ritratto del Presidente partigiano - L’arte della democrazia" che ripercorre la figura dell'indimenticato Presidente della Repubblica attraverso la ... vita.it
Chi era davvero Tristan Egolf Mescolando le testimonianze di chi gli era stato vicino, documenti, memorie e articoli di giornale, Adrien Bosc compone un ritratto dove tutto è vero ma tutto è romanzo, un’indagine sull’identità e sulla scrittura che ripercorre la pa - facebook.com facebook
Runjaic tenta il tutto per tutto, Chivu risponde e termina con una difesa inedita: Bisseck-De Vrij-Acerbi nella linea a tre e Akanji a fare da schermo. Ottima scelta di Chivu che pesa il valore del suo avversario, capisce il momento e chiude a chiave la difesa. Perf x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.