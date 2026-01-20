Un punto per il morale ma la classifica resta deficitaria
Dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Aquila sul campo del Gran Sasso, il commento di mister Stefano Cuccù evidenzia come il risultato rappresenti un miglioramento morale, seppur la posizione in classifica rimanga difficile. Un punto che, pur offrendo una leggera spinta psicologica, non cambia sostanzialmente la situazione della squadra, che continua a cercare continuità e miglioramenti per risalire nella graduatoria.
"Un punto che fa morale, ma la classifica resta deficitaria". Questo il commento di mister Stefano Cuccù subito dopo il pareggio a reti inviolate contro l’Aquila, domenica, sul campo del Gran Sasso. In una partita complicata, contro un avversario che si presentava all’appuntamento con il miglior attacco del girone F, al pari del Teramo. Eppure il Castelfidardo ha dato prova di grande solidità difensiva, riuscendo a limitare il potenziale offensivo dei rossoblù che possono contare su giocatori di qualità come Di Renzo, Sparacello, Tourè. Insomma la retroguardia marchigiana si è difesa egregiamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pil: la Toscana cresce, ma resta a metà classifica. Nel 2026 aumento dello 0,62 per centoNel 2026, la Toscana continuerà a mostrare una crescita economica moderata, con un incremento dello 0,62%.
