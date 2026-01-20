Un paparazzo ha accusato Tony Effe di averlo aggredito | Oggi non è giornata io ti ammazzo

Il 18 dicembre a Roma, Tony Effe è stato accusato di aver aggredito un paparazzo dopo una sessione fotografica con la sua compagna Giulia De Lellis e la loro figlia. Secondo quanto riportato, l'artista avrebbe pronunciato frasi minacciose, tra cui

Tony Effe è stato accusato di aggressione da un paparazzo: l'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 18 dicembre a Roma, dopo una foto alla sua compagna Giulia De Lellis e sua figlia.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

