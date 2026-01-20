Un maestro del bello che ha ispirato anche la Romagna | il cordoglio cesenate per la morte di Valentino

La scomparsa di Valentino Garavani, celebre stilista italiano, ha suscitato tristezza anche a Cesenatico. Confcommercio abbigliamento e il presidente Augusto Patirignani hanno espresso il loro cordoglio, riconoscendo il ruolo di Valentino come esempio di eccellenza e ispirazione nel panorama della moda italiana, anche nella regione romagnola.

La scomparsa di Valentino Garavani, importante stilista italiano, ha suscitato cordoglio anche nel territorio cesenate, dove Confcommercio abbigliamento e il presidente Augusto Patirignani hanno voluto ricordare uno dei grandi maestri della moda italiana.“Con la morte di Valentino, il nostro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Città in lutto per la morte di Galeone, un "poeta" del calcio che piange anche la politica: i messaggi di cordoglio

Morte di Valentino, il cordoglio dal mondo della politica e dello spettacoloLa scomparsa di Valentino ha suscitato profondo cordoglio in vari settori, dalla politica allo spettacolo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Maestri di sci, l’appello dei liberi professionisti Meritiamo più considerazione; Addio a Francesco Gurrieri, maestro del restauro dei monumenti; Addio a Valentino. Quella collezione del '68 che sfidò il mondo femminista; Ossessionato dal bello, Valentino sapeva leggere la femminilità.

Addio al re dei profumi Padovan, maestro del bello - Era un punto di riferimento delle profumerie italiane e internazionali e da ogni parte del mondo stanno arrivando in queste ore messaggi di cordoglio alla famiglia. Si è spento all’alba del primo ... ilrestodelcarlino.it

Il rosso non sarà mai più così bello. Addio, maestro #ValentinoGaravani x.com

Antonio Maestro Inverso il bello della diretta... Video senza audio (il mio telefono è una.......). Ringrazio Antonio Inverso che ha avuto premura di contattarmi per donare un bel po di leccornie. PS. Per i più curiosi contattatemi per sapere cosa ci siamo detti nel vi - facebook.com facebook