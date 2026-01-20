Un grande convegno per raccontare le scoperte degli scavi di San Quirico

Un importante convegno dedicato alla presentazione delle scoperte dagli scavi di San Quirico, un sito che rivela un ritrovamento di grande valore archeologico. Questo rinvenimento offre nuove prospettive sulla storia e sull’economia delle corti regie, contribuendo ad approfondire la conoscenza del passato. L’evento rappresenta un’occasione per condividere conoscenze e analisi riguardo a un sito di rilevanza storica e culturale.

"Un rinvenimento unico nel suo genere, che ci consente di comprendere meglio l'economia delle corti regie". E' così che nella relazione sugli scavi archeologici intorno alla chiesa altomedievale di San Quirico viene indicato il ritrovamento principale effettuato nel corso della campagna di scavi del giugno dello scorso anno. Si tratta di un locale seminterrato probabilmente adibito a cantina, realizzato più di mille anni fa, utilizzato per conservare cibarie. Le indagini sono state dirette dal professor Federico Cantini dell' Università di Pisa, con la supervisione sul campo di Giuseppe Tumbiolo.

