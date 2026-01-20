Un ex compagno di squadra di Beckham conferma le accuse di Brooklyn | David era malato di controllo

Un ex compagno di squadra di David Beckham, John O'Kane, ha confermato le dichiarazioni di Brooklyn, affermando che Beckham era afflitto da un comportamento eccessivamente controllante. La testimonianza si inserisce nel quadro delle recenti accuse di Brooklyn nei confronti dei genitori, offrendo una prospettiva diretta sulle dinamiche vissute durante gli anni giovanili dello Spice Boy.

A conferma delle accuse di Brooklyn verso i propri genitori è arrivata anche la testimonianza di un ex compagno di David Beckham ai tempi delle giovanili dello United: John O'Kane che condivise per anni con lo Spice Boy campo, spogliatoio e alloggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Brooklyn Beckham chiude con i genitori Victoria e David: “Umiliato e controllato, mancano di rispetto a mia moglie”Brooklyn Beckham ha annunciato di aver interrotto i rapporti con i genitori Victoria e David, accusandoli di umiliazioni, controllo e di mancare di rispetto a sua moglie.

Brooklyn Beckham contro i genitori David e Victoria: “Parlatemi solo tramite avvocati e non taggatemi sui social”Brooklyn Beckham ha richiesto ai genitori, David e Victoria, di comunicare esclusivamente tramite avvocati, evitando contatti diretti e tag sui social.

