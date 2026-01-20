un avvertimento prima di iniziare il nuovo racconto di trincia nel videopodcast sky original

Pablo Trincia torna con Un avvertimento prima di iniziare, il nuovo videopodcast Sky Original che racconta la cronaca italiana attraverso le voci di chi ha vissuto violenza, ingiustizia e perdita. Dare la parola a chi è sopravvissuto, a chi ha pagato senza colpa, a chi è rimasto schiacciato da una storia più grande di lui. Con UN AVVERTIMENTO PRIMA DI INIZIARE, Pablo Trincia torna a raccontare la cronaca italiana partendo dalle sue ferite più profonde, con un nuovo videopodcast Sky Original che porta l’ascoltatore dentro le storie, nel loro lato più umano, fragile e spesso invisibile. Dopo successi come Dove nessuno guarda: Il caso Elisa Claps, E poi il silenzio: il disastro di Rigopiano e Il cono d’ombra: La storia di Denis Bergamini, Trincia firma un progetto ancora più essenziale e radicale: un racconto costruito esclusivamente sulla forza della testimonianza, fatto di dialoghi diretti e colloqui intimi con chi ha vissuto sulla propria pelle violenza, ingiustizia, perdita e stigma. 🔗 Leggi su Digital-news.it

