Un anno di Trump | alleati e nemici per Washington è lo stesso

Un anno dopo l’insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti, le dinamiche internazionali appaiono sorprendenti. Dai rapporti tra alleati e nemici, emerge un quadro complesso in cui le alleanze tradizionali vengono messe alla prova. Questo testo analizza gli sviluppi principali, evidenziando come le relazioni tra Washington e gli altri Paesi si siano evolute in modo inaspettato e spesso contraddittorio.

Se, quando un anno fa Donald Trump giurò come 47esimo presidente degli Stati Uniti, qualcuno ci avesse raccontato che oggi saremmo qui a parlare dell’invio di truppe di diversi paesi europei in Groenlandia per difenderla dagli Usa, l’avremmo preso per matto. Così come se ci avessero detto che.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: L'ambiguità dei biocarburanti, da alleati a nemici nella lotta contro la crisi climatica

Leggi anche: Somalia: quando Washington crea i nemici da combattere

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Perché l’Europa non può agire contro Trump in Groenlandia

Argomenti discussi: Un anno di Trump: 7 grafici sulla presidenza che ha sconvolto il mondo; Un anno di Trump ha cambiato l'idea che avevamo degli Stati Uniti; Trump, un anno dall'insediamento del presidente Usa: il bilancio dalle guerre ai dazi; Trump, un anno di sfide e prove di forza: vacillano le alleanze storiche ma neanche Xi e Putin possono gioire.

Trump: «Un anno di successi, in America c’è il boom»«Nessuno ha mai fatto nulla del genere, in America c’è il boom»: lo ha detto Donald Trump nel briefing con i media, esibendo uno dei pacchetti distribuiti alla stampa che evidenziano «365 vittorie in ... ilsole24ore.com

Un anno di Trump, l'analista: America come il cortile di casa, al centro sicurezza e confini. I dazi agli alleati? Mossa controversaDalla nuova Dottrina Monroe alla centralità di sicurezza e immigrazione, passando per dazi e competizione globale: il bilancio del primo anno ... affaritaliani.it

Nel giorno in cui la Presidenza di Donald Trump compie un anno il Tyciin non si smentisce: con le sue dichiarazioni e i post sui social crea scompiglio nel panorama internazionale. Il suo chiodo fisso ora la Groenlandia, ma non solo. - facebook.com facebook

#Trump #ICE #Usa Un anno fa è stato rieletto. Dopo l'assalto a #CapitolHill nel 2021 da parte dei suoi sostenitori. Gentili elettori, cosa non avevate capito I #Guardiani della #Rivoluzione Oggi per @repubblica x.com