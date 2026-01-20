Umanità in Fiera due giorni al Centro Affari

Umanità in Fiera si terrà il 24 e 25 gennaio 2026 ad Arezzo Fiere e Congressi. L’evento propone un approfondimento su salute, benessere, economia etica e il futuro della società, offrendo uno spazio di confronto e informazione per visitatori e professionisti interessati a temi di attualità e sviluppo sostenibile. Due giorni dedicati alla riflessione e alla promozione di pratiche e idee per un domani più consapevole.

Arezzo, 20 gennaio 2026 –  Umanità in Fiera è un evento culturale e fieristico dedicato a salute, benessere, economia etica e futuro della società, in programma il 24 e 25 gennaio 2026 ad Arezzo Fiere e Congressi. È un’idea, un approfondimento, una filosofia che diventa evento e spettacolo. Nasce come spazio di confronto e proposta concreta in risposta alle attuali crisi sanitarie, sociali ed economiche, promuovendo una visione integrata che unisce scienza, prevenzione, consapevolezza e responsabilità collettiva. La manifestazione riunisce professionisti della salute, ricercatori, aziende etiche, divulgatori e autori da tutta Italia, articolandosi in quattro grandi convegni dedicati a: medicina funzionale integrata e sostenibilità delle cure longevità, fitness e prevenzione anti-aging finanza consapevole, economia reale e tutela del patrimonio mindfulness, mental coaching e benessere psicofisico Accanto ai convegni, oltre 100 espositori, aree esperienziali, workshop, attività sportive e olistiche, show cooking, spettacoli, musica dal vivo e proiezioni cinematografiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

