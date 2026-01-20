Ufficiale | Bailey lascia la Roma si riapre il mercato in attacco

La Roma ha annunciato ufficialmente la separazione da Leon Bailey, che torna all'Aston Villa dopo cinque mesi di prestito. L'esterno giamaicano, limitato da diversi infortuni, non farà più parte della rosa giallorossa. La scelta apre nuove possibilità sul mercato in attacco, lasciando spazio a eventuali aggiornamenti e interventi per rafforzare il reparto offensivo della squadra.

È ufficiale la separazione tra la Roma e Leon Bailey. Dopo appena cinque mesi, segnati più da problemi fisici che da presenze in campo, l’esterno giamaicano rientra all’ Aston Villa, club proprietario del cartellino. L’operazione, però, non è solo un’uscita. A Trigoria viene letta come una mossa funzionale al mercato in entrata. La liberazione dello slot offensivo apre infatti la strada a un nuovo innesto: la Roma vuole accelerare per un attaccante mancino che parta da sinistra, profilo richiesto con insistenza da Gian Piero Gasperini già dalla scorsa estate. Un tassello considerato chiave per completare il reparto avanzato, soprattutto dopo gli arrivi di Donyell Malen, pronto subito, e Robinio Vaz, investimento in prospettiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

