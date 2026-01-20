Ue | nostra indipendenza è imperativa

Gli attuali shock geopolitici rappresentano una sfida, ma anche un’opportunità per l’Europa di rafforzare la propria autonomia. È fondamentale cogliere questa fase di cambiamento come un'occasione per sviluppare una reale indipendenza europea, riducendo la dipendenza da altre potenze e promuovendo un percorso di stabilità e sovranità. La costruzione di un’autonomia condivisa è essenziale per il futuro del continente.

12.11 "Gli shock geopolitici possono e devono rappresentare un'opportunità per l'Europa. A mio avviso, il cambiamento sismico che stiamo attraversando è un'occasione, anzi una necessità, per costruire una nuova forma d'indipendenza europea". Lo ha detto al forum economico a Davos, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. "Questa esigenza non è nuova, né una reazione agli eventi recenti: è un imperativo strutturale da molto tempo", ha sottolineato, indicando che "oggi esiste un vero consenso su questo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Il direttore del Parlamento Ue in Italia a TPI: “Senza rafforzare l’Europa la nostra indipendenza è a rischio”

Ucraina: Zelensky, 'senza nostra indipendenza, Mosca prenderà la Polonia'In un contesto di crescenti tensioni e sfide geopolitiche, le dichiarazioni di Zelensky sottolineano l'importanza di preservare l'indipendenza ucraina come elemento fondamentale di stabilità e sovranità.

Davos, von der Leyen: «I dazi Usa un errore, la nostra risposta sarà ferma. L'indipendenza europea è un imperativo strutturale» - Davos, la diretta del Forum economico mondiale, 'A Spirit of dialogue', con la presidente della Commissione europea von der Leyen; alle 11 discorso del vice primo ministro ... ilgazzettino.it

Von der Leyen, 'l'indipendenza europea è un imperativo strutturale' - LIVE - Gli shock geopolitici possono e devono rappresentare un'opportunità per l'Europa. A mio avviso, il cambiamento sismico che stiamo attraversando è un'occasione, anzi una necessità, per costruire una n ... ansa.it

